Caprari il portafortuna del Castelfidardo

(Di sabato 28 settembre 2024) Quando è in campo dal primo minuto ilnon perde. È stato così in Coppa Italia sul campo del San Marino dove i biancoverdi hanno vinto con tanto di qualificazione al turno successivo. È andata così anche domenica, con il primo punto conquistato dalin campionato, casalingo, contro il Teramo. Nicholasquasi unin questo inizio stagione per i biancoverdi. Per giunta anche decisivo sei giorni fa in quella zampata di destro, in diagonale, a inizio secondo tempo, che ha portato in vantaggio la squadra contro gli abruzzesi. "Il mio gol? È stata un’azione di squadra bellissima, il primo gol tra i grandi e quindi me lo porterò sempre con me, un’emozione grandissima - ha confidato, classe 2006 -. Lo dedico alla squadra e ai tifosi che ci seguono ogni domenica. Sarebbe stato ancora più bello se fosse arrivata anche la vittoria".