Bologna-Atalanta infortunio per Brescianini | esce alla fine del primo tempo

(Di sabato 28 settembre 2024) Tegola per Gian Piero Gasperini. Nel corso deldi, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A 2024/2025, Marcoha riportato unal flessore della gamba sinistra. Il centrocampista ex Frosinone ha provato a calciare da posizione favorevole con il sinistro ma ha perso l’equilibrio e cadendo ha messo tanta forza colpendo però di striscio il pallone e ha sentito tirare.ha provato a rientrare in campo, ma dopo qualche minuto ha alzato bandiera bianca. Al suo posto è entrato Lazar Samardzic.perdelSportFace.