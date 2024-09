Atletico Madrid- Real Madrid – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 28 settembre 2024) L’ultima puntata del derby disi svolgerà domenica 29 settembre sera allo spettacolare Wanda Metropolitano, con l’che accoglierà ilnella massima serie spagnola.L’è terzo nella classifica della Liga, con 15 punti nelle prime sette partite, mentre i campioni in carica delsono secondi con 17 punti, a quattro lunghezze dal Barcellona. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueL’ultimo titolo della Liga per l’risale al 2020-21 e non sono in molti a pronosticare un piazzamento al di sopra die Barcellona nella massima serie spagnola in questa stagione, ma una vittoria nel derby madrileno di questo fine settimana lancerebbe sicuramente un messaggio per il titolo.