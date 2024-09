WTA Pechino 2024 Pegula e Gauff senza problemi Navarro ko con Zhang fuori dalle prime 500

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024)partite dei trentaduesimi di finale per il torneo WTA di. Giornata dedicata alla parte bassa, dove non sono presente tenniste azzurre dopo i ko di Martina Trevisan e Lucia Bronzetti al debutto, bisognerà aspettare la nottata per vedere all’opera Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Debutto gestibile per la numero 2 del seeding Jessica, che ha la meglio in due set sulla transalpina Diane Parry; per lei prima partita di spicco con Veronika Kudermetova, che ha avuto bisogno del terzo set per superare Xinyu Wang. Bene anche Coco, che raggiunge Katie Boulter al terzo turno dopo aver eliminato l’altra francese Clara Burel. Sorride anche Anna Kalinskaya, che scampa un pericolo bello grande contro Hailey Baptiste, superata al terzo con due tiebreak, mentre Paula Badosa conferma l’ottimo momento di forma lasciando le briciole a Viktoria Tomova.