Uragano Helene in Florida vento e pioggia spazzano la capitale Tallahassee

(Di venerdì 27 settembre 2024), ladella, dove l‘si è abbattuto causando gravi danni e blackout. Almeno 1,2 milioni di case e aziende sono rimaste senza corrente in, più di 190.000 in Georgia e oltre 30.000 nelle Caroline. I governatori di questi Stati, dell’Alabama e della Virginia hanno dichiarato l’emergenza. La Cnn ha riportato che l’sta perdendo forza ed è stato declassato a categoria 1 mentre si avvicina alla Georgia attraverso l’entroterra. Lo riporta la Cnn. Nelle prossime ore il centro della tempesta arriverà sulla Georgia centrale e settentrionale. Successivamentedovrebbe virare verso nordovest per poi rallentare sul Tennessee tra oggi e domani.