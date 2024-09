United Rugby Championship le Zebre Parma ospitano al Lanfranchi il Munster

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 27 settembre 2024) Seconda giornata dell’al via oggi e domani pomeriggio, a, leospiteranno ilin una sfida che si preannuncia non semplice per la squadra guidata da Massimo Brunello. Reduce dal ko di Cardiff per 22-17, la franchigia federale affronta una delle candidate per il titolo finale, con gli irlandesi che all’esordio si sono imposti per 35-33 contro i cugini del Connacht. Rispetto alla sfida in Galles servirà da parte delleuna maggior concretezza, con troppe occasioni lasciati sul prato di Cardiff una settimana fa. “Troviamo una squadra forte, a cui piace mantenere la palla viva in ogni zona del campo – dice coach Brunello, che spiega – dobbiamo essere bravi nella disciplina ed essere cinici per mantenere il risultato in ballo.