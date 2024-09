Tapiro d’oro a Taylor Mega che conferma di aver avuto una relazione con Fedez

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Sì,hannounaamorosa. Are il gossip che circola da mesi, complice anche alcune paparazzate piuttosto chiacchierate, è stata l’influencer in persona, intercettata da Striscia la notizia dopo che è finita al centro del dissing tra Federico Lucia e Tony Effe insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi.haun ruolo attivo nella canzone dell’ex giudice di X Factor e a quanto pare tra i due c’è stato qualcosa in più di un semplice rapporto amichevole e lavorativo.sono stati insiemehato a Striscia la notizia diunacon. L’ex opinionista di Barbara D’Urso ha ricevuto undall’inviato Valerio Staffelli dopo il discusso dissing tra l’ex marito di Chiara Ferragni e Tony Effe.