Strasburgo-Marsiglia De Zerbi | Rabiot convocato ma partirà dalla panchina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) “Adrien sarà tra i convocati, ma inizierà la partita”. Lo ha detto il tecnico del, Roberto Dein vista della partita contro loin Ligue 1 (domenica, 20:45), soffermandosi sullo stato di forma di, prelevato dal club biancoazzurro a parametro zero. L’allenatore dovrà fare a meno di Valentin Rongier, Bamo Meïté e Quentin Merlin, infortunati, e di Leonardo Balerdi, squalificato dopo un controverso cartellino rosso contro il Lione (2-3). Deè tornato sulle polemiche e ha parlato anche del deferimento di Benatia, consulente sportivo dell’OM, che si è scagliato duramente contro l’arbitraggio della gara contro l’OL: “Medhi è un dirigente di altissimo livello, il migliore con cui ho lavorato. Mi dispiace che si ritrovi al centro delle polemiche. Non ha bisogno che io lo difenda, si è espresso in maniera educata. Non ci vedo niente di male.