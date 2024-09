Stradone Misa torna l’area per la sosta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Il parcheggio delloa essere fruibile: da ieri sono in corso i lavori di sistemazione ed entro questo fine mese sarà riaperto. Risolto il contratto con il gestore del parcheggio, l’Ast Ancona è rita in possesso dele sta predisponendo tutte le azioni necessarie per poterlo utilizzare. Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino e pulizia in maniera tale da rendere la superficie disponibile a chi accede al presidio ospedaliero e agli stabili adiacenti già dalla fine di questo mese. La Direzione Strategica Aziendale, di concerto con gli uffici preposti, ha lavorato per poter giungere a questa soluzione attesa da tempo. Successivamente sarà installato un sistema di controllo accessi per l’ingresso dei soli dipendenti in modo tale da poter liberare spazio di parcheggi all’interno delospedaliera per gli utenti.