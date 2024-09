Sinner e Totti botta e risposta | Dopo il padel lo sci insieme

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikè diventato numero 1 del tennis mondialeaver giocato acon Francesco. Ora l’azzurro è pronto a ricambiare il favore, spalancando all’ex capitano della Roma un futuro sulle piste da sci. “Giocare acon Francescomi ha portato abbastanza fortuna, direi, quindi grazie mille Francesco. Se sciasse con me? Se io gli porto la metà della fortuna che lui ha portato a me, forse lo vediamo alle Olimpiadi di Milano-Cortina”, dicen un video sui social di Milano-Cortina., parlando del numero 1 del mondo del tennis, recentemente si è concesso una battuta: “? Voi ridete e scherzate ma da quando ha giocato con me aè diventato numero 1 al mondo. Casualità? Non credo”. E oggi,la vittoria nel primo turno del torneo di Pechino,ha risposto con il sorriso.