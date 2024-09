Serie C | risultati classifica e prossimo turno

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel girone C diC, cambio in vetta alladopo il sestodi campionato che si è chiuso ieri sera con le ultime due gare. Al comando ora c’è il Monopoli che ha superato 1-0 il Benevento con i giallorossi ora scivolati al secondo posto a -1 in condominio con il Picerno che non è andato oltre l’1-1 sul campo della Juventus Next Gen. Da domani si riparte: in programma la prima gara della settimana giornata. 6a Giornata Martedì 24 settembreCasertana-Taranto 2-0 Team Altamura-Cavese 0-0 Turris-Avellino 0-0 Mercoledì 25 settembrePotenza-Trapani 1-5Catania-Audace Cerignola 0-0Crotone-Sorrento 1-2Foggia-Giugliano 1-2Latina-Messina 1-1 Giovedì 26 settembreJuventus Next Gen-Picerno 1-1Monopoli-Benevento 1-0: Monopoli 13, Picerno 12, Benevento 12, Sorrento 11, Giugliano 11, A.