Scontri Genoa-Sampdoria il bilancio peggiora | altri 5 ultras arrestati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2024)ildeglidi, derby di Coppa Italia che ha portato con sè diversi episodi di violenza.in flagranza differita: 3ni tutti appartenenti alla tifoseria organizzata, rispettivamente di 20, 26 e 61 anni e dueni, anche loro appartenenti al tifo organizzato blucerchiato, di 23 e 29 anni. I provvedimenti sono stati eseguiti oggi dal personale della Digos. Le perquisizioni effettuate a Genova hanno consentito di sequestrare materiale utile per il prosieguo della indagini. I capi d’accusa sono rissa, resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, divieto di travisamento in occasione di pubbliche manifestazioni, possesso di artifizi pirotecnici in occasioni di manifestazioni sportive, possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.