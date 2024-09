Salento | operazione antimafia 25 misure cautelari Guardia di finanza

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nella mattinata odierna, su delega della Procura della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale, i finanzieri del Comando Provinciale di Lecce con il supporto del Servizio Centrale Investigazioni sulla Criminalità Organizzata e dei Comandi Provinciali di Brindisi e Taranto, sono impegnati nell’esecuzione, nelle provincie di Brindisi e Lecce di un’ordinanza di custodia cautelare con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, sulla base delle investigazioni condotte dal Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata (GICO), ha disposto gli arresti in carcere nei confronti di 25 indagati gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, rapina, minacce, percosse e traffico di sostanze stupefacenti nonché il sequestro preventivo di aziende contigue ...