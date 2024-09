Rai via libera Camere ai nuovi vertici | palla alla Vigilanza ma intesa ancora da costruire

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) (Adnkronos) – Primo passo per la nuova governance della Rai. Il Parlamento ha designato i consiglieri di sua competenza: Antonio Marano e Alessandro Di Majo per il Senato, Federica Frangi e Roberto Natale per la Camera. Il ministero dell’Economia, intanto, ha indicato i ‘suoi’ consiglieri: Simona Agnes e Giampaolo Rossi. A questo punto il ‘board’ della Tv pubblica è sostanzialmente al completo, in attesa dell’indicazione del consigliere espressione dei dipendenti. Manca, per voltare pagina a viale Mazzini, il passaggio più delicato: il via, obbligatorio, della commissione disul nuovo presidente. L’iter del voto parlamentare lascia già intendere che al traguardo dellasi rischia di arrivare dopo una infinità di polemiche politiche. Il voto sui consiglieri ha spaccato il campo largo, mentre ha registrato la compattezza della maggioranza.