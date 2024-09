Petrolio a picco | l’Arabia Saudita è pronta a cambiare strategia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quotazioni delsui mercati internazionali, in attesa di un aumento produttivo da parte dell’Opec+ e di rumors che parlano di un cambio didel, che sarebbead aumentare la produzione, abbandonando l’idea di controllare il prezzo del greggio e spingerlo verso un dato livello desiderato Addio al target dei 100 dollari Stando ad una indiscrezione del Financial Times,sarebbead abbandonare il suo obiettivo di prezzo “non ufficiale” di 100 dollari al barile e si preparerebbe quindi ad aumentare la produzione, rassegnandosi a gestire un periodo di prezzi più bassi. Un cambio diche darebbe un segnale forte al mercato e potrebbe provocare una guerra dei prezzi tale da far scivolare il prezzo del greggio molto più in basso di dove si trova ora.