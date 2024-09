Per Joe Biden dopo intervento all’Onu cena al ristorante Sistina

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –il suoall’assemblea generale delle Nazioni Unite, mercoledì sera il presidente degli Stati Uniti Joe, accompagnato dalla first lady Jill, ha scelto dire presso il notoitaliano, situato nell’Upper East Side di New York e di proprietà dello chef Giuseppe Bruno. Un’istituzione della sculinaria newyorkese da oltre 40 anni,è conosciuta per la sua cucina italiana autentica e di altissima qualità. Per il presidenteera la prima visita al, mentre sua moglie aveva già avuto modo di apprezzare i piatti dello chef Bruno lo scorso maggio. Durante la, Jillha suggerito al marito di assaggiare gli spaghetti al pomodoro, uno dei piatti preferiti della first lady. Il presidente ha concluso la serata con un assaggio di gelato al cioccolato e vaniglia, che ha particolarmente gradito.