Napoli-Palermo Maradona a rischio squalifica | Ecco la situazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante la partita train Coppa Italia, si sono verificati disordini tra i tifosi, con il lancio di petardi e bombe carta, che potrebbero portare a sanzioni per il club partenopeo. Il Giudice Sportivo è ora chiamato a valutare lae decidere eventuali provvedimenti. La società del, già diffidata per i fatti avvenuti a Cagliari, si trova sotto osservazione. L’avvocato sportivo Eduardo Chiacchio, intervenuto a Radio Marte, ha spiegato quali potrebbero essere le conseguenze: “I fatti accaduti ieri non giocano a favore del. Tuttavia, escluderei unatotale dello Stadio. Più probabile la chiusura di un settore, una misura che viene spesso adottata quando gli incidenti coinvolgono una parte limitata dello stadio“.