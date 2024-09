Milan Germano Lanzoni | Gabbia ha il Diavolo dentro come Francesco Camarda! Il prossimo urlo è per lui…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 27 settembre 2024) La voce delquella diparla di quel “” die vorrebbe urlare forte il nome di! «Se uno avesse dovuto scrivere la sceneggiatura del derby perfetto l’avrebbe fatta così. Con Matteoche segna sotto la Curva Sud a pochi minuti dalla fine, perché lui ilce l’hafin da ragazzino». Parola e voce di. Si lui. Lo speaker rossonero, «lo speaker dell’unica squadra che ricordo», scherza con noi. Ma anche l’iconico “Signor Imbruttito”, managerese purosangue ormai entrato nell’immaginario collettivo che ora torna al cinema con Ricomincio da Taaac” e perde lavoro, casa e famiglia ma non il suo spirito. Non l’umiltà e la voglia di rimettersi in gioco. Un film vissuto anche dal suo. Un amore nato con il tempo.