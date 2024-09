Lvmh entra in Moncler Il momento perfetto per lo shopping di Arnault

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 27 settembre 2024)in. Tramite un veicolo societario di nuova costituzione, la holding di Bernardha acquistato una quota del 10 per cento di Double R (il veicolo di investimento controllato da Ruffini Partecipazioni Holding, la holding di Remo Ruffini, patron di) che detiene una partecipazione diretta inpari a circa il 15,8 per cento. In base ai termini dell'operazione, Double R aumenterà la sua partecipazione infino a un massimo del 18,5 per cento attraverso un programma di acquisto di azioniin un periodo di circa 18 mesi. Il finanziamento di questi acquisti, secondo una nota ufficiale diramata ieri sera alle 22.30, sarà messo a disposizione da, che aumenterà il suo investimento in Double R fino a un massimo di circa il 22 per cento del capitale.