Liverpool Bologna gioia e rabbia | tutti i biglietti esauriti in pochissimi minuti polemiche sui social

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – Tagliandi bruciati in pochi, non senza, soprattutto sui. Saranno almeno 3mila i bolognesi presenti mercoledì ad Anfield, per quella che sarà la prima trasferta delin Champions. E’ il match più iconico, quello di: quello che dà la dimensione del ritorno tra le grandi d’Europa al quale nessuno avrebbe voluto mancare. E infatti il botteghino virtuale è stato preso d’assalto in anticipo rispetto alle 13, orario previsto per l’inizio della vendita dei tagliandi. La comunicazione dell’esaurimento è arrivata intorno alle 16, ma già dopo una decina diin tanti si sono visti respinti dalla coda telematica, al momento dell’acquisto: “non più disponibili”. Molti non si sono dati per vinti e si sono rimessi in coda, nella speranza di un risultato diverso ripetendo il procedimento.