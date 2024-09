Litigano per un ragazzo donna dà fuoco a una giovane in strada 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 27 settembre 2024) AGI - Dàa una 26enne. Un gesto sconsiderato che sarebbe stato commesso in strada, a Catania, secondo le ricostruzioni, dalla madre di un'altra. Sullo sfondo ci sarebbe un'conteso'. Tutto sarebbe iniziato con furiosi sms fini all'aggressione in strada con liquido infiammabile, ieri pomeriggio intorno alle 18, tra le vie Capuana e Ventimiglia. La vittima, portata all'ospedale Garibaldi Centro e poi al centro Grandi Ustioni del Cannizzaro, è ricoverata in Rianimazione con il 20% di ustioni sul corpo, in particolare al volto, alle spalle, alle braccia e all'addome. Le indagini, partite dopo l'allarme lanciato da un testimone in strada, sono condotte dalla Squadra mobile. Secondo quanto si ipotizza l'obiettivo della madre di una delle ragazze coinvolte non era la vittima, bensì una familiare con cui la figlia aveva litigato.