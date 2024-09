L’Europa così è in declino Solo smettendo di complicarci la vita da soli risolveremo i nostri problemi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) Venticinque anni fa, con la Strategia di Lisbona, le istituzioni europee si erano prefissate l’obiettivo di rendere l’Unione Europea, entro il 2010, l’economia più competitiva e dinamica del mondo. Qualche giorno fa, Volkswagen, uno dei simboli dell’industria tedesca ed europea, nonché della ricostruzione del nostro continente dopo il tragico periodo della guerra, ha annunciato di essere in gravissima difficoltà, ipotizzando la chiusura di stabilimenti anche in Germania e decine di migliaia di esuberi. Una prospettiva, fino a poco tempo fa, impensabile. Il principale costruttore europeo di automobili, un tempo vanto della nostra industria, non riesce più a competere con la concorrenza dei produttori locali in Asia, suo principale mercato di sbocco.