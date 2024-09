La web tv della Meridiana è pronta a entrare in tutte le rsa lombarde | ecco come funziona la tv pensata per gli anziani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024) Monza –intrattenere glicon contenuti adatti a loro, lontano da pubblicità o reality show? Il web arriva in soccorso con la televisione Easy Tv, collaudata dalla Cooperativa Laadinle rsa di Lombardia. Entrata in rete nel 2020, proprio durante i giornipandemia (quando i centri diurni erano chiusi e glisoli chiusi in casa), la piattaforma Tv web “Isidora“, ha dimostrato tutta la sua efficacia nel coadiuvare il team di cura e nel favorire la funzione del caregiver. È una raccolta di contenuti video creati apposta per l’anziano, offerti in due modalità differenti: diretta streaming e biblioteca “on demand“. “La diretta streaming – spiega Matteo Mauri, project manager dell’iniziativa – è un modulo strutturato per la trasmissione in streaming web delle attività registrate presso lo studio di Isidora.