Juventus in rosso di 199 milioni bilancio 2023 24 approvato | settimo consecutivo in perdita

(Di venerdì 27 settembre 2024) Per la settima volta di fila lachiude ilin. Il Consiglio di amministrazione hal’esercizio al 30 giugno 2024 con unadi 199,2di euro, ancora più pesante del precedente, che ha fatto segnare un buco di 123, per un deficit aggregato delle ultime cinque stagioni pari a 881di euro. Secondo quanto comunicato dal club bianconero, l’ulteriore calo è da ricondurre alle mancate entrate delle coppe europee, dalle quali la squadra è stata esclusa nella passata stagione dalla Uefa per irregolarità nei conti.