Juventus approva il bilancio | Rosso da 200 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 27 settembre 2024) Dopo l’Inter, anche lahato ilper l’esercizio chiuso il 30 giugno 2024. Il Consiglio di Amministrazione ha ufficializzato una perdita di 199,2di. Secondo quanto riportato nella nota ufficiale del club, il risultato è stato gravemente influenzato dalla mancata partecipazione alle competizionipee nella scorsa stagione, un fattore che ha inciso pesantemente sui ricavi. Il piano strategico per il futuro Nonostante le perdite significative, laguarda al futuro con un piano strategico delineato per il periodo 2024/2025-2026/2027. Il club prevede di tornare in equilibrio finanziario nel prossimo esercizio, grazie alla partecipazione alla UEFA Champions League e a un’azione di razionalizzazione dei costi.