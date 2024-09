Informazioni e disinformazioni | non sempre è semplice distinguerle

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 settembre 2024) Chi mette in giro notizie che non corrispondono al vero, le cosiddette fake news o“false e tendenziose”, agisce in maniera scorretta, talvolta contraria alla legge. Tanto accade non solo nei confronti delle parti interessate, quanto anche di quelle generiche della popolazione che le stesse riescono a raggiungere. Solo per dare un senso di concretezza a tale affermazione, può essere utile soffermarsi su parte di quanto è stato diffuso nelle ultime ore. Da un’ agenzia di stampa, la cui identificazione è ancora in fase di conferma, si ha notizia che sarebbero in corso trattative tra il Governo Giapponese e quello Italiano affinchè quest’ultimo, in caso di emergenza, si dia disponibile a rifornire di gas, ottenuto dalla rigasificazione di quello liquido, il paese del Sol Levante.