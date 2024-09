Infarto ed ictus minacciano le donne i rischi da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024) Non si riconoscono a dovere. E quindi sono sottodiagnosticate. Poi al momento delle cure, può accadere che vengano sottotrattate. Infine, per chiudere il cerchio, c’è sempre ilo che negli studi per sviluppare nuovi approcci terapeutici per le malattie cardiovascolari lesiano meno presenti. Il tutto, a fronte di un dato inequivocabile.e patologie di cuore ed arterie sono la prima causa di morte nella donna. E bisogna ricordarlo per 365 giorni l’anno, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore del 29 settembre. Anche perché le osservazioni scientifiche segnalano chiaramente come occorra particolare attenzione. A fare il punto sulla cardiologia di genere arriva un documento di consenso che ha visto riuniti specialisti, infermieri e pazienti che fanno parte della British Cardiovascular Society, pubblicato online sulla rivista Heart.