Il guardaroba basic di Schiaparelli che sa di couture

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 27 settembre 2024) «Il mondo può sembrare più caotico che mai, ma qui l’atmosfera è celebrativa: sia di ciò che la moda può essere, sia di come la moda può farti sentire» ha affermato Daniel Roseberry nel comunicato stampa ufficiale annunciando Future Vintage, la nuova collezione che dove ha reinventato i classici intramontabili del, “pour le sport” e “pour la ville” come direbbe la fondatrice Elsa. Per la nuova Prêt-à-Porter Primavera Estate, Daniel Roseberry ha rubato i tipici archetipi delmaschile, lasciando che polo e canottiere incontrassero corsetti elasticizzati, dando vita a un gioco inedito e sensuale di contrasti. I tipici jeans hanno acquistato un nuovo volto grazie al sensuale taglio trasversale sui fianchi mentre le scollature tondeggianti donavano incredibile sensualità agli abiti.