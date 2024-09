I progetti sull’inceneritore Francesco Romizi Arezzo 2020 | è necessario fare chiarezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024), 27 settembre 2024 – I): “è” Conferenza stampa del gruppo consiliare“per– così il capogruppodi San Zeno. E a tale proposito abbiamo presentato, comee sostenuti da altre forze politiche, un’osservazione al progetto di ampliamento ‘triplo’ della capacità di ncenerimento che il gestore ha presentato e che contestiamo fermamente. Porteremo la questione anche in Consiglio Comunale, che vogliamo aprire ai cittadini e rilanciarlo così nel suo ruolo di rappresentanza e ascolto”. Insieme aanche Roberto Barone sempre die Gianni Mutarelli in rappresentanza di Alleanza Verdi e Sinistra e Tommaso Pierazzi per il Movimento 5 Stelle.