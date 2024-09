Holden arrivano i primi sold out per il suo tour nei club

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

A un mese e mezzo dall'inizio,dueout per ild'esordio di, ecco il calendario In partenza in autunno, l'2024 registra il tutto esaurito per la prima data di Roma (19 novembre) e per l'ultima data prevista ai Magazzini Generali di Milano (29 novembre). Il, per un totale di undici appuntamenti, vedràesibirsi per la prima volta nei principaliitaliani. Durante i live, prodotti e organizzati da Live Nation, il cantautore da oltre 272 milioni di stream totali porterà per la prima volta dal vivo tutti i brani di Joseph (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music), l'EP scritto e prodotto da, in uno show speciale nel quale sonorità urban ed elettroniche si mischieranno alle sue produzioni e ai suoi riarrangiamenti.