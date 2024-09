Gruppi di lettura in lingua straniera alla Palomar anche uno in russo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 27 settembre 2024) Bergamo. Idiindella Libreria, a Bergamo in via Angelo Mai, 10/i, continuanoa novembre – con una grande novità. Ai tanto amatiin inglese e francese, in ripartenza ad ottobre e coordinati dalle insegnanti madreEmma Christopherson e Maryline Milesi, quest’anno si affiancail gruppo diinrussa, a cura di Sofia Simakova, insegnante e fondatrice del progetto Codirus. Gli incontri saranno tre, il giovedì sera dal 14 al 28 novembre dalle 18:30 alle 19:30. Inoltre, sempre a novembre a partire da mercoledì 7 e per cinque incontri settimanali, vista l’alta richiesta, il gruppo di francese raddoppia. Le iscrizioni sono aperte e per qualsiasi informazione è possibile contattare le libraie dellaallo 035.271323, inviando una mail a info.libreria@gmail.