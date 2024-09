Gemma umilia Valerio a UeD Barbara esagera | Ha la faccia come il cu*o

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato il ritorno dinel parterre del Trono Over per corteggiareGalgani. I due si sono sentiti in questi giorni in quanto lui si è rifatto vivo, ma in studio il cavaliere è stato pesantemente bersagliato, specie daDe Santi.torna per, ma vieneto a Uomini e Donne La puntata del 27 settembre di Uomini e Donne è cominciata conGalgani al centro dello studio. La dama si è relazionata in primis con, il quale in questi giorni ha ricontattatonella speranza di essere riaccettato da lei. In puntata, però, la Galgani è stata alquanto lapidaria nei riguardi del cavaliere, sta di fatto che lo ha quasi mortificato. Nello specifico, gli ha detto di reputare le sue uscite decisamente false e costruite.