Gaza Quirico | Gli Usa fanno la diplomazia del nulla lasciano che Netanyahu finisca il lavoro Regimi arabi? Indifferenti ai palestinesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) “? C’è chi sostiene, secondo me con qualche ragione, che quella degli Usa sia tutta un’enorme finzione, e cioè che gli americani vogliono lasciare cheporti a termine il suodi rappresaglia e di eliminazione di Hamas, facendo finta di arrabbiarsi”. Lo rivela ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) il giornalista Domenico, storico inviato di guerra per La Stampa, dove in un editoriale ha analizzato la deriva bellicista mondiale e la totale inanità dell’Occidente sul piano diplomatico. “Sono spariti i diplomatici – osserva– Nel passato erano una categoria molto omaggiata, molto richiesta, molto necessaria, perché quando succedevano disastri grandi o piccoli erano i diplomatici che mettevano insieme i cocci.