Focus ucraino Trump incontra Zelensky Biden promette aiuti

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 27 settembre 2024) Quest’oggi il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi Donalde il presidenteVolodymyrsi incontreranno di persona per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina. Ad annunciarlo è stato lo stesso Tycoon, durante una conferenza stampa tenutasi giovedì 26 settembre, specificando che l’incontro si terrà alle 9,45 di mattina allaTower di New York.non è certamente noto per avere particolari simpatie per, verso cui ha rivolto dure critiche durante la sua campagna negli Stati Uniti, a cui ha accompagnato dubbi sulla capacità dell’Ucraina di vincere la guerra con la Russia.ha a lungo cercato un incontro con. I due hanno parlato per telefono a luglio, ma non si sonoti di persona da quando il mandato dicome presidente è terminato nel 2021.