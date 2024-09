Fiorentina Palladino | Empoli in salute mi aspetto crescita tecnica e fisica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 27 settembre 2024) Raffaele, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato in casa dell’: “Sappiamo di affrontare unin. Sono imbattuti insieme al Torino e alla Juventus. Le insidie sono quelle che capitano ogni domenica, quelle di affrontare tutte le squadre di Serie A. Miunasia sotto l’tecnico, fisico, che di maturità di squadra. La squadra sta bene, abbiamo ripreso gli allenamenti ad inizio settimana con grande entusiasmo dopo la vittoria con la Lazio. Abbiamo lavorato con grande intensità, con applicazione, ho visto grandesia individuale che di squadra e di questo sono molto felice perché stiamo dando continuità. Dovrò considerare l’impegno di giovedì prossimo in Conference League, ma ho la fortuna di avere una rosa di 23 calciatori di movimento che si sentono tutti coinvolti al 100%.