Ecco il piano segreto di Sinner per vincere in Italia | a cosa ha rinunciato

(Di venerdì 27 settembre 2024) Janniktesta e cuore, in campo e fuori. Per essere numeri 1 si devono avere doti non comuni agli esseri normali e una giornata di tennis nella lontana Pechino, all'interno dello stadio che vide il trionfo olimpico di Rafa Nadal nel 2008, ha suggerito alcune cose che ancora non si sapevano dell'uomo. Uomo perché ora Jannik non è più il ragazzetto dai capelli rossi di un anno fa. «Nel settembre di dodici mesi fa non aveva ancora stupito: poi è esploso, ha vinto due Slam, tanti tornei, la Davis da leader ed è assurto a numero 1 del mondo. Ed è un uomo», ci ha raccontato nelle giornate bolognesi di Davis Adriano Panatta, uno che “legge” i campioni veri. E gli strateghi, qual è oggi. Condensiamo quello che è emerso nella giornata di ieri: Jannik ha faticato contro il cileno Nicolas Jarry nel primo turno del torneo pechinese.