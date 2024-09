Dumfries ecco il rinnovo! Un occhio ad Udinese-Inter | Inter Chat

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 27 settembre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Denzelha trovato l’accordo per ildi contratto con il club nerazzurro. Le parti si sono venute incontro e il giocatore rimarrà fino al 2028, l’annuncio ci sarà nei prossimi giorni. Domani intanto la squadra ha preparato la partita con l’, Simone Inzaghi ha in mente le sue scelte. Ne hanno parlato in diretta Romina Sorbelli in compagnia del nostro redattore Giulio Di Cienzo.