Due giorni di dibattiti per i metalmeccanici

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arriva a Firenze il 2 e 3 ottobre l’assemblea nazionale deiUilm. L’appuntamento è al Palazzo dei Congressi di Piazza Adua. Sono tre i temi fondamentali che animeranno i duedie che rappresentano le sfide di oggi e di domani sul “Futuro Industria“. Il primo è la transizione ecologica, sempre cogente, per passare alla vera sfida del presente e del futuro: l’intelligenza artificiale, che già definisce molti dei processi produttivi e consumer della nostra società, sia in termini positivi che negativi. Per finire, un tema che non smette mai di interessare: i rinnovi contrattuali in discussione, con le novità sulla contrattazione collettiva. A partecipare all’evento saranno i delegati regionali e i segretari Paolo Fantappiè, Rocco Palombella e Emanuele Ronzoni.