Dare valore al paziente il progetto pilota della Asl Toscana sud est

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – Mettere al centro del percorso di cura il. È questo lo spirito del “Value Based Healthcare”, un modello in cui le esigenze delle persone prese in carico sono un attore del sistema sanitario tanto quanto aspetti tecnici, strutturali, organizzativi o di gestione legati alla cura. Un modello, cioè, che ha come obiettivo quello di migliorare l’esperienza di cura dele allo stesso tempo ridurre il costo dell’assistenza garantendo la sostenibilità del sistema sanitario. La Aslsud est ha varato nei mesi scorsi unbasato sulla Value Based Healthcare per quanto riguarda lo scompenso cardiaco, partito dall’area di Grosseto e ampliato anche ai territori di Siena e Arezzo.