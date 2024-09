Cybersecurity Innovery entra a far parte del gruppo Neverhack

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 27 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –, società di consulenza specializzata in soluzioni innovative di ICT ecipata dal 2019 da Wise Equity attraverso il fondo Wisequity IV,da oggi a fardifrancese esperto di. Attraverso questa acquisizione,rafforza la sua posizione di leader di mercato nel settore della sicurezza informatica, espandendo la propria presenza in Europa meridionale e in America e potenziando la propria offerta di “one-stop-shop”.Fondata in Italia nel 2001,è una società globale di servizi di sicurezza informatica che si distingue per la sua esperienza nella consulenza strategica e nella fornitura di soluzioni innovative nel campo dellae dell’ICT.