Cantieri e caos lungo la Paullese | tunnel di Vigliano chiuso da 23 giorni e raddoppio delle corsie a rilento | Sala venga sul territorio

(Di venerdì 27 settembre 2024) Paullo (Milano) – Ildiormai da 23perché le pompe idrauliche richiedono un intervento di manutenzione; a questo si aggiungono i lavori die riqualificazione, in corso da anni tra Settala e Paullo. E così iche punteggiano la, motivo di disagio per molti, sono diventati oggetto di una petizione con la quale cittadini e pendolari chiedono a Città metropolitana più attenzione per l’ex statale 415 e i territori che vi si affacciano. Lanciata dalJader Folli e indirizzata in prima battuta al sindaco metropolitano Giuseppe, la petizione viaggia sui social e nei bar, dove l’argomento “” non smette di accendere il dibattito. E le polemiche.