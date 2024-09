Bonus Natale da 100 euro per pochi ok all’emendamento del governo Sul condono per chi firma il concordato si vota solo domenica

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato giovedì sera l’emendamento delal decreto omnibus che introduce il discussoda 100che andràai lavoratori dipendenti con redditi bassi ma non troppo, sposati e con un figlio fiscalmente a carico. Il viceministro Maurizio Leo, chiamato a riferire in commissione due giorni fa, ha spiegato che spetterà anche ai nuclei monogenitoriali con figli a carico, sempre ovviamente che abbiano sufficiente capienza fiscale: chi è troppo povero (sotto gli 8.500annui di reddito) non lo riceverà perché l’indennità in arrivo con la tredicesima spettaa chi versa l’Irpef, che in quel caso è totalmente assorbita dalle detrazioni.