Beirut raid con obiettivo Nasrallah Fonti Hezbollah assicurano | sta bene

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 27 settembre 2024) Fortissime esplosioni nella periferia sud di, nubi di fumo nero e arancione che si sollevano sul cielo della città, caos con ambulanze che provano a raggiungere l'area facendosi strada fra le persone in fuga. È questa l'immagine della capitale libanese dopo un massiccio attacco israeliano in cui l'Idf ha riferito di avere colpito il quartier generale centrale di. L', secondo quanto filtrato su media israeliani, era il numero uno di, Hassancitate da Sky News Arabia hanno riferito chenon sarebbe rimasto coinvolto nele sarebbe "in un luogo sicuro". Mentre daisraeliane è emerso che l'Idf sta verificando quali siano le condizioni di. In ogni caso il premier libanese, Najib Mikati, ha riferito di "molte vittime" aper il, con i media locali che parlano di 6 edifici distrutti.