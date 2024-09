‘Aqua e tera’ amore e rabbia in era fascista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) ’Aqua esi intitola il libro di Dario Franceschini (La nave di Teseo) che verrà presentato oggi alle 17.30, nella Palazzina Marfisa d’Este (corso Giovecca 170). All’iniziativa sarà presente l’autore, con Annalena Benini, giornalista e scrittrice, al Foglio dal 2001, direttrice del Salone del Libro di Torino, Daria Bignardi, giornalista, conduttrice tv, scrittrice e Anna Maria Quarzi, presidente dell’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara. Modererà l’incontro Diego Marani. Franceschini nel 2006 ha pubblicato per Bompiani il suo primo romanzo ‘Nelle vene quell’acqua d’argento’, con il quale nel 2007 ha vinto in Francia il Premier Roman di Chambery e, in Italia, il Premio Opera Prima Città di Penne e il Premio Bacchelli. Nel 2007 ha pubblicato, sempre per Bompiani, il romanzo La follia improvvisa di Ignazio Rando, da cui è stato tratto un omonimo spettacolo teatrale.