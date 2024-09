Via San Felice a Bologna il futuro I cantieri a primavera preoccupano i negozianti | Già ora è un disastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – “Sta cambiando tutto, anzi è già cambiato. E noi siamo preoccupati”. Ancora una volta, a prendere parola sono i commercianti, investiti dalle trasformazioni e daiche attanagliano le Due Torri. La preoccupazione aleggia ormai da mesi in via San, dove le ruspe arriveranno il prossimo marzo. Ma con igià avviati in via Riva Reno, che si intersecano con la via, gli esercenti stanno già pagando il prezzo della chiusura. “Sembra che il Comune proponga soluzioni che non sono soluzioni – afferma Francesco Ardissone, di Ardissone collezionismo –. Per arrivare al lavoro ieri mattina ci ho impiegato due ore. Ma il peggio è che la cassa ne sta già risentendo: tanti clienti non riescono più ad arrivare qui, sono costretto quindi a prendere appuntamenti esterni, fuori dal negozio.