TMNT x Naruto | rilasciata una nuova stupenda cover del crossover a fumetti tra i due gruppi di ninja

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il manga di successofesteggia i suoi 25 anni e lo fa in grande. Oltre a svariati eventi, è stato annunciato negli ultimi mesi che uscirà un arco narrativo piuttosto particolare. Idel villaggio della foglia, infatti, si ritroveranno a New York per combattere il clan del piede con altrimolto famosi nel panorama occidentale. Nasce così una collaborazione con le Tartarughein Teenage MutantTurtles x, disegnata da Jorge Jimenez. Quest’ultimo ha, negli ultimi giorni, rilasciato sui suoi canali social unaillustrazione. Il disegno in questione sarà la copertina del secondo albo della minisaga, composta in totale da 4 volumi presumibilmente nel classico formato spillato, e vede in questo caso protagonisti Donatello e il protagonista del famoso manga.