Terme di Caramanico a rischio asta deserta | Blasioli propone acquisto del comprensorio da parte dell

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pescara - Il vicepresidenteavverte sulla possibilità di un'senzacipanti e invita la Regione ad acquistare l'intera proprietà termale.di: futuro incerto, appello a Regione per intervento urgente Il destinodiappare sempre più incerto. A sollevare la questione è stato Antonio, vicepresidente del Consiglio regionale’Abruzzo e membro del Partito Democratico. Durante una conferenza stampa,ha espresso grande preoccupazione per la prossima sestafallimentare, prevista per il 16 ottobre, che coinvolgerà i due lotti’area termale. Le valutazioni iniziali, fissate rispettivamente a 10 e 14 milioni di euro, sono state dimezzate, scendendo a 5 e 7 milioni.