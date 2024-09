Studente dell’Università dell’Aquila ucciso durante un bombardamento in Libano

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024) L'Aquila - Il giovane Hadi Zaiter,di Ingegneria, ha perso la vita insieme ai suoi familiari a causa di un attacco aereo a Baalbek. Mortolibanese iscritto all’Univaqattacco aereo inLa guerra in Medio Oriente colpisce anche l’Università, portando via uno dei suoi studenti, Hadi Zaiter, un giovane libanese di 25 anni iscritto al secondo anno della facoltà di Ingegneria. Hadi è rimastoinsieme a parte della sua famiglia – padre, madre e due dei suoi tre fratelli –unisraeliano nella città di Baalbek, in, località gemellata proprio con il capoluogo abruzzese. La tragica notizia della morte del ragazzo, avvenuta lunedì scorso, è stata diffusa ieri dall'Unione degli Studenti dell'Aquila tramite i propri canali social.