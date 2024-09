Stefano D’Alessandro acquista la Ternana Calcio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 26 settembre 2024) Negli ultimi anni,, noto per essere uno dei co-fondatori di Rabona Mobile, ha iniziato a investire nel mondo delitaliano. Ecco il nuovo acquisto dell’imprenditore italiano: la. Dopo le operazioni con l’Ascoli,è recentemente diventato il nuovo proprietario della, una notizia che ha sorpreso molti, ma che rappresenta un’evoluzione naturale nella carriera imprenditoriale del noto investitore italiano., foto Ansa – VelvetMagUn imprenditore ambiziosonon è solo un imprenditore nel settore delle telecomunicazioni con Rabona Mobile, ma ha sempre mostrato un grande interesse per il mondo dello sport, in particolare il