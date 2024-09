Sicurezza in casa | tutto inizia dalla porta blindata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laal primo posto. Spesso può sembrare uno slogan (magari in qualche caso lo è) ma non è altro che la verità. E se parliamo dilaparteche al giorno d'oggi non può non essere. Ovviamente sul mercato ne esistono di tanti modelli e prezzi, quindi la scelta può diventare piuttosto complicata. Il segreto per scegliere quella perfetta è analizzarne le caratteristiche e tre sono quelle che proprio non devono mancare:(si tratta di unad'ingresso con una capacità di protezione superiore perché è più difficile da forzare), isolamento acustico (dovuto ai materiali utilizzati) e tagliafuoco (deve riuscire a ritardare il passaggio delle fiamme). Poi si passa alla classe, per un appartamento l'opzione più diffuasa è la classe 1 (resistente a un attacco fisico umano) e 2 (resistente a tentativi di rapina con cacciaviti e/o pinze).